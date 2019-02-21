Керівництво органів ДФС Закарпаття вшанувало подвиг учасників Революції Гідності та пам’ять Героїв Небесної Сотні Суспільство | 20-02-2019, 13:21 0 166

Сьогодні, 20 лютого, Закарпаття разом з усією Україною відзначає День Героїв Небесної Сотні.

Біля Пам’ятного знаку борцям за свободу і незалежність України, що знаходиться в Ужгороді, начальник Закарпатської митниці ДФС Станіслав Балуєв та заступник начальника ГУ ДФС у Закарпатській області Юрій Сакалош разом з багатьма присутніми запалили лампадки у пам’ять про Героїв Небесної Сотні – учасників Революції Гідності, які ціною власного життя відстоювали європейський вибір України.

Під час заходу також пролунав Державний гімн України та тужлива пісня, що теж стала символом Майдану – «Пливе кача по Тисині».

Варто зазначити, що в Україні, згідно з указом Президента, 20 лютого відзначається День Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України.

ДФС у Закарпатській області

