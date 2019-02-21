Останні дні пільгового періоду для оформлення автомобілів: важливі поради Суспільство | 20-02-2019, 15:30 0 83

В останні дні значно збільшилась кількість охочих оформити легкові транспортні засоби із застосуванням коефіцієнта 0,5 з оподаткування акцизним податком. Лише впродовж останньої доби у Львівській митниці ДФС оформлено рекордну кількість транспортних засобів – 705.

Загалом з 25 листопада, після внесення змін у податкове і митне законодавство, у Львівській митниці ДФС у митному режимі «імпорт» оформлено 17 580 транспортних засобів громадян. З них майже 10 тис. – автомобілі, що були ввезені на митну територію України у період з 1 січня 2015 року та поміщені в митні режими «транзит» або «тимчасове ввезення» (так звані євробляхи). До Держбюджету скеровано понад 1 млрд 300 млн грн митних платежів.

Як відомо, 22 лютого о 24.00 год. закінчується період дії перехідних положень Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів із застосуванням коефіцієнта 0,5. З 00.00 год. 23 лютого акцизний податок стягуватиметься у повному обсязі.

Додатково інформуємо про особливості митного оформлення транспортних засобів в останній день пільгового періоду.

Так, оформити легковий транспортний засіб із застосуванням коефіцієнта 0,5 з оподаткування акцизним податком громадяни зможуть за умови, якщо до 22.02.2019 (включно) буде подано та прийнято митницею електронну митну декларацію на бланку єдиного адміністративного документа, до якої не буде зауважень (наявні потрібні документи, достатня сума коштів на рахунку тощо).

Якщо ж до 22.02.2019 (включно) буде оформлено картку відмови чи відкликано митну декларацію і не буде можливості для подання декларантом і прийняття митницею нової належно оформленої митної декларації, такий транспортний засіб не можна буде оформити із застосуванням коефіцієнта 0,5.

Також не зможе бути оформлений транспортний засіб із застосуванням коефіцієнта 0,5, якщо за станом на 22.02.2019 (включно) він заїхав або перебуває в пункті пропуску через Державний кордон України, оформляється там або очікує оформлення попередньої митної декларації.

