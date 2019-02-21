Чотири митні пости Закарпатської митниці збільшили час роботи Суспільство | 20-02-2019, 16:04 0 118

Фахівці Закарпатської митниці ДФС нагадують, що цього тижня, 22 лютого, спливає термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Водночас, з наближенням цього дня відчутно збільшується кількість громадян, які хочуть оформити свої автомобілі, у зв’язку з чим на деяких пунктах пропуску митниці продовжено графік роботи.

Наразі постійно здійснюються оформлення у вільний обіг транспортних засобів з 9:00 до 24:00 на таких митних постах:

Митний пост «Виноградів-вантажний».

Адреса: 90300, Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Північна, 25.

Митний пост «Ужгород-центральний».

Адреса: 89424 Закарпатська область, Ужгородський р-н., с. Великі Лази, вул. Східна, 3.

Митний пост «Мукачево».

Адреса: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Берегівська об’їзна, 12.

Митний пост «Хуст».

Адреса: 90400, Закарпатська область, Хустський район, м. Хуст, вул. Сливова, 34).

Такий графік роботи на цих постах триватиме протягом 21 та 22 лютого включно.

Додатково громадяни з 8:00 до 20:00 мають можливість здійснити митне оформлення транспортних засобів у вільний обіг на таких митних постах:

Митний пост «Залізничний».

Адреса: Закарпатська область, м. Чоп, площа Європейська, 7.

Митний пост «Малий Березний».

Адреса: 89040, Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н., с.Малий Березний, вул. Ублянська, 50.

Митний пост «Лужанка».

Адреса: 90202, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Астей, вул. Дружби народів, 109.

Зауважимо, що 22 лютого 2019 року о 24:00 спливає термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Надалі, власники таких автомобілів, будуть сплачувати акцизний податок за повною ставкою, передбаченою чинним законодавством.

ДФС у Закарпатській області

