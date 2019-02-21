Канадський генерал відвідала контингент ЗС Канади операції «ЮНІФАЄР» та навчальний центр ВСП Суспільство | 20-02-2019, 16:42 0 151

На Львівщині, в межах ознайомчого візиту, командувач 2-ої дивізії ЗС Канади бригадний генерал Дженні Керіген ознайомилася з інфраструктурою, можливостями Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та оглянула об’єкти навчально-матеріальної бази.

Окрім того генерал Дженні Керіген провела зустріч з військовослужбовцями ЗС Канади, які впродовж тривалого часу надають методичну та практичну допомогу з підготовки українських військовослужбовців за стандартами НАТО.

Під час зустрічі з керівництвом, викладацьким складом, жінками-офіцерами та слухачами 25-го Навчального центру ВСП, що у Львові бригадний генерал Дженні Керіген, командир об’єднаної оперативно-тактичної групи «ЮНІФАЄР» («Unifier») в Україні підполковник П’єр Леру обговорила з українськими колегами низку тем щодо ролі жінок у силових відомствах обох країн.

Власне, обговорення стосувалося наступних тематичних питань «Жінки в боротьбі за мир», «Гендерна рівність в житті, політиці і сім’ї», «Жінка і служба в армійських підрозділах», «Служба жінок в Навчальному центрі Військової служби правопорядку».

Варто зазначити, що після ознайомлення з навчально-матеріальною базою та проведенням навчального процесу бригадний генерал Дженні Керіген відзначила хороші умови, в яких проходить підготовка слухачів та високий рівень підготовки інструкторсько-викладацького складу Навчального центру.

До слова, бригадний генерал Дженні Керіген – перша жінка з вищим офіцерським званням, яка пройшла тернистий шлях професійного зростання у бойових частинах. Зокрема, як заступник, а згодом й командир інженерного підрозділу виконувала завдання з розмінування територій в Боснії, разом з підлеглими успішно виконала місію в Афганістані. Вона – лауреат нагороди за досягнення в сфері міжнародних відносин, а у 2011 році визнана однією зі ста найвпливовіших жінок Канади.



Спеціальний кореспондент Інформаційного агентства МО України

підполковник Віталій Іванов.



