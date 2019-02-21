У Львівському ОУЛМГ презентували серію інформаційних листків «Правда про ліс» Суспільство | 20-02-2019, 16:45 0 142



Громадська ініціатива «Друзі лісу» ТОВ «РГ «Деревообробник» за підтримки Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства і Товариства лісівників України розпочала випуск серії інформаційних листків «Правда про ліс». У цих інформаційних бюлетнях можна знайти відповіді на ключові питання про лісовий сектор, які турбують суспільство.

Вийшов друком перший випуск із серії, його тема «Функції лісу та лісівників» і 19 лютого інформаційний буклет презентували для відповідальних за зв’язки з громадськістю та ЗМІ держлісгоспів Львівщини.

У інформаційному листку доступно і просто висвітлена тема функціонування лісу, описані основні функції лісу, їхній вплив на життя людей і довкілля, а також роль лісівників у функціонуванні лісу. Автор ідеї інформаційних листків «Правда про ліс», головний редактор газети «Деревообробник» Василь Масюк зазначив, що мета видання таких бюлетенів – дати суспільству об’єктивну, вичерпну та актуальну інформацію про лісовий сектор України, щоб люди краще розуміли його функціонування та важливість лісу для життя людини.

Він також розповів, що у наступних інформаційних листках будуть висвітлені найпоширеніші міфи про ліси України та їхнє спростування; тема лісової рекреації; комплексний погляд на працю лісівників; питання вирубки лісів і заготівлі деревини та інші актуальні теми галузі.

Найближчим часом отримати безкоштовний примірник першого інформаційного листка серії «Правда про ліс» зможуть усі охочі, звернувшись в офіси держлісгоспів Львівщини. Електронний варіант також можна переглянути тут: інформаційний листок "Функції лісу та лісівників"

https://lvivlis.gov.ua/upload/users_files/1/upload/broshura-watermark_new.pdf





https://lvivlis.gov.ua/news?id=3424

