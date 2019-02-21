У Ризі вшанували Героїв Небесної Сотні і пікетували посольство РФ Суспільство | 21-02-2019, 05:48 0 84 У Ризі (Латвія) активісти вшанували пам'ять загиблих на Майдані та провели мітинг-протест біля посольства РФ під гаслом "Крим - це Україна!".



Про це повідомляє "Укрінформ".



Спочатку до 25 українських і латвійських активістів провели півгодинну акцію біля посольства Росії - вони закликали звільнити окуповані території Криму і зупинити утиски кримських татар окупантами.





УСІ ФОТО: УКРІНФОРМ

Після цього були покладені квіти та вінки біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Отець Роман Сапужак відправив молебень у пам'ять Героїв Небесної Сотні.



На подвір'ї посольства України в Ризі біля стенду із зображенням Небесної Сотні активісти поклали червоні лампадки. На деревах і кущах розвішали білі, жовті і блакитні фігурки янголів - на згадку про загиблих героїв.







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