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ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і гранатометів, є загиблий

Суспільство | 21-02-2019, 08:24Коментарів: 0 0 Переглядів: 64 64    
Минулої доби бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, з них 11 разів із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, із витратою 125 мін калібрів 120 та 82 мм. 1 український військовий загинув.
ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і гранатометів, є загиблий

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 21 лютого.

"Окрім того, ворог обстрілював укріплення підрозділів ОС із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також по наших захисниках вівся прицільний снайперський вогонь", - підкреслили у штабі.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики сім разів обстріляли українські опорні пункти: двічі, з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - у районі населеного пункту Лебединське; двічі, з мінометів калібру 120 мм - поблизу села Водяне.

Двічі, спочатку з мінометів калібру 120 мм, а пізніше - з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - біля населеного пункту Широкине; зі снайперської зброї - в районі міста Мар'їнка.

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти 6 разів обстріляли позиції підрозділів ОС: двічі, з мінометів 82-ого калібру, озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем - біля селища міського типу Новоолександрівка.

Двічі, з мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Хутір Вільний", - наголосили у прес-центрі.

Із мінометів калібру 82 мм та зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - у районі населеного пункту Катеринівка; із мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - поблизу селища Новотошківське.

За даними розвідки, 20 лютого одного окупанта знищено та двох поранено.

"Від початку поточної доби вогонь по наших позиціях ворог не відкривав.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у заяві.
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