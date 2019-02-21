Закарпатські митники вилучили 478 пачок цигарок в запасних колесах Суспільство | 21-02-2019, 09:42 0 47



На митному посту «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС припинено дві спроби вивезення з України до країн ЄС тютюнових виробів. В одному випадку громадянин заїхав на митний пост на автомобілі «ВАЗ 21101», а в другому на «VOLKSWAGEN».

Прибувши у зону діяльності митного поста, та обравши «зелений коридор», громадяни повідомили, що не перевозять приховані від митного контролю товари та предмети. Проте, працівники митниці, врахувавши ризики, скерували автомобілі в бокс для поглибленого огляду.

В результаті огляду митники в запасному колесі «ВАЗ 21101» виявили 50 пачок цигарок «COMPLIMENT» та «LIFA» без акцизних марок України, а також 70 пачок «LM», «ROTHMANS» з акцизними марками України. Відтак в результаті огляду «VOLKSWAGEN» працівники митниці виявили також в запасному колесі, під декоративною обшивкою задніх дверей та заднього крила 118 пачок «MARVEL» та 240 пачок «STRONG» з акцизними марками України.

Таким чином, громадяни скоїли дії спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. На підставі статті 511 Митного кодексу України за протоколом про порушення митних правили цигарки, запасні колеса та автомобіль «VOLKSWAGEN» вилучено.

ДФС у Закарпатській області