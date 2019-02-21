Українські корупціонери залишили свій слід у 65 країнах світу – НАБУ Суспільство | 21-02-2019, 10:27 0 36 Національне антикорупційне бюро знайшло прояви української корупції у 65 країнах світу.



Про це повідомляє прес-служба бюро.



"Українська корупція залишила слід у 65 країнах світу. Найчастіше детективам доводиться звертатися по допомогу до правоохоронців Латвії, Кіпру, Великої Британії, Німеччини та Швейцарії", - йдеться в повідомленні.



У НАБУ пояснили, що більшість корупційних схем, насамперед пов’язаних із діяльністю державних підприємств та реалізацією національних проектів, передбачає участь компаній, що зареєстровані за кордоном.



"Зазвичай ці компанії виконують роль посередників, які залишають у себе левову частку доходів державних компаній. У подальшому організатори схем легалізують ці кошти та витрачають їх на власні потреби, в тому числі для фінансування політичних проектів. Ці деталі детективи НАБУ з’ясовують під час досудових розслідувань.", - йдеться в повідомленні.



Відзначається, що НАБУ надіслало близько 500 запитів до компетентних органів інших держав, щоб з’ясувати обставини вчинення корупційних злочинів, які завдали шкоди інтересам України.





Прикладами кримінальних проваджень НАБУ, розслідування яких привело детективів за кордон, є: заволодіння 247 мільйонами гривень ДП "АМПУ", завдання 12,87 мільйона доларів збитків ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", завдання 60,5 мільйона доларів збитків ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація" тощо.



"НАБУ і САП попередньо підрахували, що через корупцію, в якій задіяні іноземні контрагенти, державним інтересам завдано збитки на суму близько 7 мільярдів гривень", - підсумували у прес-службі.