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Минулоріч ювенальні прокурори Львівщини заявили до суду позовів у інтересах держави на загальну суму 7,3 млн грн

Суспільство | 21-02-2019, 13:40Коментарів: 0 0 Переглядів: 70 70    



Стан додержання вимог законодавства у сфері охорони дитинства є одним із пріоритетних напрямів представництва органів прокуратури. Результати роботи з цих питань у минулому році свідчать про систематичні порушення, які завдають шкоди інтересам держави.

Зокрема, виявлено непоодинокі факти порушення вимог чинного законодавства з питань використання бюджетних коштів на закупівлю товарів, робіт та послуг, передбачених для потреб дошкільних і навчальних закладів.

Так, місцевими прокуратурами виявлено факти недотримання органами та закладами освіти Городоцького, Золочівського, Жидачівського, Мостиського, Миколаївського, Самбірського, Сколівського, Стрийського та Яворівського районів вимог про обов’язкове зазначення в договорах на поставку продуктів харчування для дітей (на суму понад 1млн грн) предмета закупівлі, ціни, кількості продукції, а також вимог до якості продуктів, що унеможливлює гарантування безпечного харчування дітей.

На даний час два таких позови задоволено та одну справу закрито у зв’язку з добровільним виконанням.

Також, Городоцька, Радехівська та Червоноградська місцеві прокуратури в судовому порядку зобов’язали суб’єктів господарювання виконати умови договору в натурі, а також повернути кошти за невиконаними договорами на загальну суму понад півмільйона гривень.

До прикладу, господарським судом Львівської області підтримано позицію Радехівської місцевої прокуратури та зобов’язано суб’єкта господарювання виконати умови договору відповідального зберігання товару, а саме: повернути відділу освіти 189,9 м куб дров паливних (вартістю 127,5 тис грн) для забезпечення опалення у навчальних закладах.

Цим же судом, за позовом Червоноградської місцевої прокуратури зобов’язано стягнути із підприємства суму завищеної вартості робіт та устаткування по капітальному ремонту системи опалення приміщень майстерні ліцею на загальну суму 76,6 тис грн.

Крім цього, Самбірською та Городоцькою місцевими прокуратурами виявлено порушення щодо неналежного забезпечення пожежної безпеки у будівлях і приміщеннях навчальних закладів, невжиття необхідних заходів на їх усунення, на що відреаговано шляхом пред’явлення позовів, один з яких судом уже задоволено.

Траплялись і факти використання приміщень навчальних закладів всупереч освітнім цілям.

Наприклад, господарським судом Львівської області задоволено позов прокуратури області про визнання недійсним договору оренди приміщення Львівського національного університету імені І.Франка площею 350 кв м, вартістю майже 18 млн грн, наданого Регіональним відділенням ФДМ України по Львівській області під кафе-бар, у якому здійснювався продаж слабоалкогольних напоїв. Рішення суду набрало законної сили та на даний час перебуває на примусовому виконанні.

Загалом, у минулому році ювенальні прокурори оскаржили в суді неправомірне надання в оренду суб’єктам господарювання приміщень навчальних закладів загальною площею 273 кв м, вартістю 606 тис грн, які використовувалися не в освітніх цілях.

Не залишилось і поза увагою питання законності користування земельними ділянками навчальних закладів.

Так, господарським судом Львівської області у зв’язку із добровільним виконанням закрито провадження у справі за позовом Львівської місцевої прокуратури №1 в інтересах Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького до суб’єкта господарювання про визнання недійсним договору та повернення навчальному закладу земельної ділянки площею 511 га, вартістю 6 млн грн.

Львівський окружний адміністративний суд, за позовами прокурора, зобов’язав органи освіти вжити заходів до виготовлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки загальною площею 36,39 га, які перебувають у користуванні навчальних закладів на території Городоцького та Мостиського районів. Рішення суду набрали законної сили та перебувають на виконанні.

Цим же судом задоволено сім позовів Золочівської, Радехівської та Червоноградської місцевих прокуратур та зобов’язано органи місцевого самоврядування взяти на баланс та затвердити плани інвентаризації та паспортизації 35 дитячих майданчиків, що розташовані на території навчальних закладів, оскільки їх бездіяльність призводить до занедбаного стану майданчиків, створення небезпечних умов їх використання та можливого травмування дітей.

Загалом, у минулому році на захист інтересів держави у сфері охорони дитинства ювенальними прокурорами до суду подано 49 позовів на загальну суму 7,3 млн грн. Судами задоволено 34 позови на загальну суму 18,3 млн грн, відповідачами в ході судового розгляду добровільно відшкодовано 6 млн грн. Реально виконано судових рішень на загальну суму 834 тис грн. В порядку представництва розпочато 9 кримінальних проваджень, забезпечено участь у розгляді судами 44 справ.



Прес-служба прокуратури Львівської області
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