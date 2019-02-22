Прокуратура на Львівщині стежить за дотриманням конституційних прав в’язнів. За минулий рік внесено 347 документів прокурорського реагування Суспільство | 21-02-2019, 13:42 0 71



Прокуратурою області упродовж 2018 року вжито низку заходів щодо дотримання конституційних прав та свобод громадян, належного здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.



Так, у ізоляторах тимчасового тримання, установах виконання покарань та попереднього ув’язнення не зафіксовано грубих порушень прав ув’язнених, масових заворушень чи інших надзвичайних подій.



У ході перевірок особливу увагу звернуто на актуальні питання дотримання законодавства, спрямованого на запобігання катувань та іншому жорстокому поводженню із затриманими, взятими під варту та засудженими особами, виконання режимних вимог, забезпечення в’язнів належними умовами перебування у місцях несвободи.



Проте, траплялись випадки порушень. У зв’язку із цим, прокуратурою призупинено діяльність «Львівської виправної колонії №48», а в’язнів переведено до інших колоній Міністерства юстиції України.



Також, завдяки втручанню прокуратури, спільно із керівництвом Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації, у «Личаківській виправній колонії №30» усунуто грубі порушення та поновлено права в’язнів на належні умови тримання в дільниці соціальної реабілітації цієї виправної колонії.



На постійному контролі органів прокуратури перебувають випадки застосування до ув’язнених та засуджених осіб крайніх заходів дисциплінарного впливу.



За вказівками прокурорів поновлено права 24 в’язнів, 10 з яких звільнено із штрафних приміщень установ кримінально-виконавчої служби області, а стосовно 14 – скасовано постанови про застосування заходів стягнення.



Зосереджено увагу і на дотриманні прав в’язнів на отриманні необхідної медичної допомоги.



Завдяки вжитим заходам та своєчасному наданню медичної допомоги вдалось знизити рівень смертності серед в’язнів (на 55% менше, порівняно з минулим роком).



Проведено ефективні перевірки додержання вимог законодавства при залученні в’язнів до суспільно корисної праці, її оплати та охорони.



За їх результатами внесено 6 документів прокурорського реагування, до відповідальності притягнуто 5 службових осіб.











Крім цього, у діяльності «Личаківської виправної колонії №30» виявлено факти внесення службовими особами установи завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, що призвело до безпідставного утримання коштів із нарахованої заробітної плати в’язнів дільниці соціальної реабілітації на комунально-побутові послуги. Обвинувальний акт стосовно одного із посадовців виправної колонії за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, скеровано до суду, судовий розгляд триває.



Також, задокументовано два факти вчинення працівниками «Львівської установи виконання покарань №19» кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, які намагалися збути наркотичні засоби в установі. За цим фактом ще триває досудове розслідування.



Не залишено поза увагою стан додержання вимог законодавства при здійсненні розшуку засуджених осіб, які ухиляються від відбування кримінальних покарань у виді позбавлення волі та арешту. За втручанням органів прокуратури області розшукано та скеровано для реального відбування покарання 18 таких осіб.



Також завдяки прокуратурі та вжитим Головним управлінням Національної поліції у Львівській області заходам, суттєво покращились матеріально-побутові умови тримання та медичне обслуговування в’язнів у ізоляторах тимчасового тримання поліції.



Зазначимо, що на даний час на Львівщині функціонують три із шести ізоляторів. Після усунення виявлених порушень заплановано відкриття тих двох, діяльність яких призупинена у 2017 році, у зв’язку із неналежними умовами тримання ув’язнених.



Забезпечено належний нагляд за додержанням законів при застосуванні до осіб заходів впливу за адміністративні правопорушення. За внесеними документами прокурорського реагування до відповідальності притягнуто понад 70 винних осіб. За апеляційними скаргами прокурорів скасовано 18 незаконних судових рішень щодо накладення на правопорушників стягнень, що обмежують їх особисту свободу.



Загалом, упродовж 2018 року за результатами перевірок щодо дотримання законів в окресленій сфері органами прокуратури області на виявлені порушення внесено 347 документів прокурорського реагування, до відповідальності притягнуто 237 винних службових осіб. Окрім цього, зі спеціальних установ поліції звільнено 3 незаконно утримуваних осіб.











Прес-служба прокуратури Львівської області



