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П’ятьох працівників Дублянського управління водного господарства визнано винним за порушення вимог антикорупційного законодавства

Суспільство | 21-02-2019, 13:43Коментарів: 0 0 Переглядів: 75 75    


Органами прокуратури Львівської області забезпечена участь прокурора у розгляді адміністративних протоколів стосовно посадових осіб Дублянського управління водного господарства.

Порушуючи вимоги Закону України «Про запобігання корупції», посадовці без поважних причин несвоєчасно подали щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік.

Відтак, за результатами судового розгляду, Жовківським районним судом Львівської області вказаних осіб

визнано винними у вчиненні адмінправопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ст. 172-6 КУпАП, та застосовано стягнення у виді штрафу на загальну суму понад 4 тис грн.



Прес-служба прокуратури Львівської області
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