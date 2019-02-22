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Триває збір заявок на конкурс IT проектів на основі відкритих даних IT-проектів на основі До 25 березня 2019 року триває прийом заявок на участь у третьому конкурсі інноваційних ідей та проектів на основі відкритих даних Open Data Challenge

Суспільство | 21-02-2019, 13:45Коментарів: 0 0 Переглядів: 72 72    
. Це міжнародний формат конкурсу для проектів на основі відкритих даних, створений Open Data Institute, провідною міжнародною інституцією, що займається пропагуванням відкритих даних у світі.
Україна рухається у напрямку становлення як цифрової держави. Так, з 2018 року завдяки модернізації державного порталу відкритих даних та здійсненню якісно нових підходів до наборів таких даних інформація з цього порталу відображається на Європейському порталі відкритих даних.
Конкурс є можливістю втілити інноваційні ідеї в життя. Основна мета конкурсу – популяризація використання відкритих даних та створення на їх основі нових сервісів. Що це дасть громадам?  Використання відкритих даних сприятиме боротьбі з корупцією та вирішенню викликів у сфері будівництва, інфраструктури, юриспруденції, захисту довкілля, бізнесі тощо.

До участі запрошуються розробники, підприємці, громадські активісти та інші
прихильники відкритих даних.

Open Data Challenge в Україні проходитиме у кілька етапів: прийом заявок, інтерв’ю з кандидатами, 4-місячна інкубаційна програма. Головний приз -   2,5 млн гривень на розвиток запропонованого проекту.  

Детальна інформація про умови участі та критерії відбору, особливості третього циклу конкурсу на сайті конкурсу odc.in.ua.
 
У 2018 році участь у конкурсі взяли 27 міст України (190 заявок). В основному проекти стосувалися сфери lega ltech, агропромисловості, закупівель, екології, інфраструктури та digital health. За даними організаторів 48% учасників конкурсу представили ідеї, 32% мали готовий прототип, 12% знаходились на етапі тестування ринку, а решта - 8% - мали уже перші продажі. Загалом за час існування конкурсу було подано 360 проектів, 30 команд пройшли інкубацію, було обрано 9 переможців, що отримали сумарно 4 000 000 гривень та успішно продовжують розвиток своїх проектів.

Зокрема, Monitor.Estate - cервіс, що шукає та аналізує юридичні ризики на первинному ринку нерухомості, LvivCityHelper - чат-бот міської ради Львова, що швидко та легко надає доступ до публічної інформації міста у режимі 24/7, «Суд на долоні» - аналітичний інструмент для пошуку, дослідження та візуалізації судових рішень, та інші.
Open Data Challenge в Україні проводиться в рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS», за підтримки Державного агентства з питань електронного урядування України та в партнерстві з Фондом Східна Європа, 1991 Open Data Incubator. Проект TAPAS реалізується Фондом «Євразія» та фінансується Урядом США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та за фінансової підтримки уряду Великобританії (UK aid).

Офіс реформ у Львівському РВ АМУ
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