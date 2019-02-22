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Склад річної фінансової звітності

Суспільство | 21-02-2019, 15:38Коментарів: 0 0 Переглядів: 81 81    

Львівське управління Офісу ВПП ДФС інформує, що фінансова звітність може бути повною і скороченою.
Повну фінзвітність подають усі підприємства, крім бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, мікро- та малих підприємств.
Для суб’єктів малого підприємництва (тобто мікро- і малих підприємств) і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності П(С)БО 25 установлено скорочену за показниками фінансову звітність
Форму і порядок складання Спрощеного фінансового звіту містить те ж П(С)БО 25.
Наведемо склад фінансової звітності за 2018 рік і строки її подання до органів ДФСУ та статистики для різних суб’єктів господарювання.
Великі і середні підприємства подають: 1) форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»; 2) форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»; 3) форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» або форма № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»; 4) форма № 4 «Звіт про власний капітал»; 5) форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»;6) форма № 6 «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами».
Строк подання до органів ДФСУ (разом з відповідною декларацією): «Звичайні» платники податків — не пізніше 1 березня 2019 року; сільгоспвиробники* — не пізніше 29 серпня 2019 року (* Маються на увазі виробники сільськогосподарської продукції, визначені п.п. 137.4.1 ПКУ, які обрали річний податковий період, що розпочинається з 1 липня 2018 року і закінчується 30 червня 2019 року).
Строк подання до органів статистики: не пізніше 28 лютого 2019 року.
Малі та мікропідприємства подають: 1) форма № 1-м «Баланс»; 2) форма № 2-м «Звіт про фінансові результати». Строк подання до органів ДФСУ «Звичайні» платники податків — не пізніше 1 березня 2019 року; сільгоспвиробники* — не пізніше 29 серпня 2019 року.
Строк подання до органів статистики: Не пізніше 28 лютого 2019 року.
Крім того, підприємства, які здійснюють діяльність у видобувних галузях або заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес, повинні подавати ще один документ — Звіт про платежі на користь держави. Такий Звіт є документом, що містить узагальнену інформацію про діяльність суб’єктів господарювання, а також деталізовану інформацію про податки та збори, обов’язкові платежі, які були сплачені або підлягають сплаті на користь держави відповідно до закону
Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, розкривають свої звіти (консолідовані звіти) про платежі на користь держави щорічно, не пізніше 1 вересня року, наступного за звітним періодом, і забезпечують, щоб такі звіти залишалися публічно відкритими протягом щонайменше 3 років.
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