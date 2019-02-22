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Цьогоріч в Рудно запрацює Центр надання адміністративних послуг

Суспільство | 21-02-2019, 15:40Коментарів: 0 0 Переглядів: 77 77    
Незабаром усі адміністративні послуги мешканці смт. Рудно зможуть отримати «на місці» — для них запрацює Центр надання адміністративних послуг на вул. Грушевського, 55. Уже завершено внутрішні роботи, тому в цьому році планують виконати усі зовнішні роботи та відкрити офіс. Також зараз тривають роботи зі створення ЦНАП і в смт. Брюховичі та м. Винники.

«Мешканець має витрачати мінімум часу і отримати якісний сервіс. Тому в кожному районі міста ми відкрили Центр надання адміністративних послуг, який працює за єдиним стандартом роботи. Торік ми пішли далі і відкрили офіс у віддаленому районі — Рясному. Тепер тривають роботи зі створення ЦНАП для мешканців, які проживають в Рудно, Винниках та Брюховичах. Ці офіси матимуть такий самий функціонал роботи, що й інші наші Центри», — каже Валентина Бартошик, директор департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради.

З її слів, подати звернення, записатись на прийом до посадовця, подати заяву на отримання адміністративної послуги та отримати її результат, оформити паспорт — все це буде доступно й у новому офісі ЦНАП в Рудно.

Так, 1-й поверх будівлі буде призначений для надання всього комплексу послуг мешканцям — ЦНАП та приймальні селищної ради Рудно. Також передбачені послуги міграційної служби з можливістю оформлення паспортів. А 2-й поверх передбачено використовувати для різних зустрічей, навчань, тобто він стане публічним простором.

Загальна вартість робіт зі створення ЦНАП в Рудно становить 5,6 млн. грн. Замовником робіт є Залізнична районна адміністрація, виконавцем — ТзОВ «Економбуд-ЛВ».

Довідка
В кожному районі Львова працює Центр надання адміністративних послуг. Зокрема: на вул. К. Левицького, 67 (Личаківський і Галицький райони), пр. Червоної Калини 72а (Сихівський район), вул. М. Хвильового, 14а (Шевченківський район), вул. І. Виговського, 32 (Залізничний район) та вул. Ген. Чупринки, 85 (Франківський район). У центрі Львова — на пл. Ринок, 1.

Графік роботи ЦНАП: понеділок-вівторок: 09.00 год. — 18.00 год. середа — четвер: 09.00 год. — 20.00 год. п’ятниця: 09.00 год. — 17.00 год. субота: 09.00 год. — 16.00 год.

Контакти: інформаційна довідка ЦНАП м. Львова: 297−57−95, e-mail: service_center@citylviv.gov.ua; сторінка ЦНАП м. Львова на сайті Львівської міської ради: http://city-adm.lviv.ua/services
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