Українські та словацькі прикордонники вдосконалюють навички зі спільного патрулювання Суспільство | 21-02-2019, 18:29 0 106

ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=0Ly64afoB8k&feature=youtu.be





З 20 лютого прикордонники України та Словаччини розпочали триденний курс зі спільного патрулювання. Тренінг триває як на словацькій території – відділення прикордонного контролю «Вишнє Немецьке», так і на території України – на базі відділу прикордонної служби «Ужгород». Охоронці кордону двох країн відпрацюють практичні навички в організації та проведенні спільних патрулювань на ділянці українсько-словацького кордону та рівень взаємодії.

У тренінгу беруть участь співробітники, які безпосередньо залучаються до несення служби у складі спільних патрулів, з метою удосконалення практичних навичок персоналу та організації проведення патрулювань.

Варто зазначити, що впродовж 2018 року українськими та словацькими прикордонниками здійснено 226 спільних патрулювань, з них по території України – 115 та на території Словаччини – 111. За результатами їх проведення затримано близько 10 незаконних мігрантів. Протягом останнього місяця цього року на території України спільним патрулем за спробу порушення державного кордону затримано трьох громадян Іраку.

Зазначимо, що спільні патрулювання українських та словацьких прикордонників започатковано ще в 2013 році. Крім того, таку форму службової діяльності запроваджено з Польщею (з 2010 року), Молдовою (з 2011), Угорщиною (з 2013) та Румунією (з 2016).

«Ми практикуємо проведення подібних тренінгів на різних ділянках кордону. Саме такий формат навчань, коли заняття проводяться серед невеликих груп військовослужбовців, ми вважаємо найефективнішими. Кожен учасник навчань має можливість відпрацювати усі завдання, а матеріал засвоюється якнайкраще. До того ж, на навчання запрошені колеги з Кошицької школи поліції Словаччини, які поділяться з нашими прикордонниками їхніми знаннями та досвідом у застосуванні спільних патрулів», – зазначив викладач Національної академії Держприкордонслужби ім. Б. Хмельницького Сергій Каштелян.

Під час навчань українські та словацькі прикордонники розглядають питання повноваження обох відомств, відповідно до чинного законодавства кожної з держав, а також правила несення служби під час спільних заходів. Практичну частину тренінгу спрямовано на покращення навичок персоналу щодо перевірки документів та транспортних засобів. Також вивчатимуть повноваження обох сторін у спільному патрулюванні під час затримання правопорушників.

Одна з організаторів тренінгу від словацької сторони офіцер спеціаліст Мартіна Сійкова зазначила, що «за п’ять років практики спільного патрулювання на українсько-словацькому кордоні такий спосіб несення служби, безумовно, довів свою ефективність. Окрім неодноразових спільних затримань правопорушників, словацькі та українські прикордонники налагоджують співпрацю, діляться досвідом та навчаються один в одного. Ми розглянемо також нормативно-правову основу спільних патрулів та повноваження під час несення служби».

