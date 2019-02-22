ООС: 7 обстрілів, трьох окупантів знищено Суспільство | 22-02-2019, 09:49 0 118 Минулої доби російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, було застосовано 4 рази.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї, автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів в районі населеного пункту Водяне.



Міномети калібру 82 мм ворог застосував біля населеного пункту Піски, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї стріляв біля села Павлопіль.



У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі стріляв поблизу населеного пункту Кримське з протитанкового ракетного комплексу, мінометів калібру 82 мм та мінометів 120-го калібру.



Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.



На кожен ворожий обстріл підрозділи Об'єднаних сил відповідали вогнем чергових вогневих засобів.



За даними розвідки, 21 лютого трьох окупантів знищено та чотирьох поранено.



Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції сил ООС у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" із мінометів калібру 82 мм, а також станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Катеринівка.