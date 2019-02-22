Довідку про доходи для заповнення декларації можна отримати в електронному форматі Суспільство | 22-02-2019, 15:46 0 71

Щоб правильно заповнити декларацію про майновий стан і доходи варто скористатися електронним сервісом «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді».

Сервіс функціонує на офіційному веб-порталі ДФС в «Електронному кабінеті».

Варто врахувати, що оновлена інформація про доходи за повний 2018 рік буде після 22 лютого 2019 року, оскільки до 9 лютого триває період звітування про виплачені громадян доходи суб’єктами господарювання.

Запит для отримання відомостей про доходи формується виключно фізичними особами. Інформацію про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків можна отримати у приватній частині (особистий кабінет) Електронного кабінету, з використанням лише електронного цифрового підпису фізичної особи.

Для цього необхідно:

- увійти до Електронного кабінету через офіційний веб-портал ДФС;

- обрати відповідний акредитований центр сертифікації ключів (АЦСК);

- обрати особистий електронний ключ, вибравши відповідний файл з електронного носія (USB – накопичувач, CD/DVD диск) або у відповідному каталозі на персональному ПК (Key 6.dat);

- вказати пароль захисту на натиснути «Зчитати». Після того, як ключ буде успішно завантажено, натиснути «Увійти»;

- обрати розділ «Заяви, запити для отримання інформації»;

- обрати «Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків для заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи/ декларації про доходи та витрати осіб, які звернулись за призначенням житлових субсидій».

У запропонованій формі запиту необхідно заповнити всі поля виділені блакитним кольором. Після заповнення натисніть «Підписати та надіслати» або «Зберегти чернетку» та «Підписати та надіслати».

Якщо при заповненні запиту були допущені помилки або не заповнені всі обов’язкові реквізити, система напише «Помилка» та виділить рожевим кольором відповідні поля. Необхідно виправити помилки та знову натиснути «Підписати та надіслати».

Процедура підпису така ж сама, як і процедура входу в особистий кабінет.

Далі система запропонує обрати спосіб отримання інформації.

Наприклад: «Електронний кабінет». Відправлений запит можна переглянути у розділі «Вхідні/вихідні документи» в приватній частині особистого кабінету. Після обробки запиту до особистого електронного кабінету платника надходить повідомлення. Натиснувши на це повідомлення відкривається інформація про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, яка замовлялася. Інформацію можна переглянути, зберегти або надрукувати.

Детально ознайомитись з Порядком отримання відомостей про доходи можна на офіційному веб-порталі ДФС, скориставшись сервісом «Електронний кабінет» за адресою: https://cabinet.sfs.gov.ua/, а також у Центрах обслуговування платників.

ДФС у Закарпатській області

