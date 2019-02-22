За останні 4 роки на школу у смт. Рудно з міського бюджету Львова було виділено більше 2 млн грн Суспільство | 22-02-2019, 16:31 0 99 Львів активно підтримує смт. Рудно. Як повідомили в управлінні освіти Львівської міської ради, протягом чотирьох років для Львівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 74 Львівської міської ради, що знаходиться в смт. Рудно на вул. Огієнка, 9 за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету було виконано робіт та придбано обладнання на суму 2 575,5 тис. грн. та виконуються роботи ЛКП «Рембуд».



Зокрема, за період 2015−2018 років було виділено кошти в таких обсягах.



У 2015 році за кошти міського бюджету:



• Виготовлено робочий проект на «Капітальний ремонт приміщень спортивного залу» та проведено експертизу проекту на суму 19,3 тис. грн



У 2016 році за кошти міського бюджету виконано:



• Капітальний ремонт із заміною вікон на суму 147,0 тис. грн;



• Капітальний ремонт санвузлів на суму 666,3 тис. грн;



• Капітальний ремонт спортзалу на суму 1 150,3 тис. грн.



• Придбано комп’ютерні класи конфігурації 10+1 на суму 183,4 тис. грн



У 2017 році за кошти міського бюджету:



• Виготовлено ПКД на реконструкцію системи вентиляції закладу на суму 20,2 тис. грн;



• Придбано інтерактивну мультитач-панель на суму 136 тис. грн.



У 2018 році було передбачено 3,0 млн. грн. як внесок до статутного фонду, ЛКП «Рембуд» для продовження робіт з добудови школи, який виступає розпорядником коштів.



Придбано комп’ютерне обладнання для нової української школи (НУШ) на суму 35,5 тис. грн, дидактичні матеріали 76,0 тис. грн, комплекти меблів 141,5 тис. грн.



