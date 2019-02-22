УКУ запрошує на відкриту лекцію «Адвокатська етика в Україні: проблеми правового регулювання» Суспільство | 22-02-2019, 16:33 0 78 Школа права УКУ за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя» продовжує серію відкритих лекцій UCU Rule of Law Lecture Series. 26 лютого у рамках проекту охочих запрошують на відкриту лекцію Дмитра Кухнюка «Адвокатська етика в Україні: проблеми правового регулювання».

Лекція Дмитра Кухнюка, адвоката, керуючого партнера Адвокатського об’єднання «Мельник, Кухнюк і Партнери» та експерта програми «Адвокат Майбутнього», відбудеться 26 лютого, о 18.00 год. у Центрі Митрополита Андрея Шептицького, Паркова ауд. (м. Львів, вул. Стрийська, 29а). Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації за посиланням: bit.ly/RoLLS2602



Трансляцію заходу можна буде переглянути на Facebook-сторінці Школи права УКУ.



Довідка

Дмитро Кухнюк — адвокат, к.ю.н., доцент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка, експерт програми «Адвокат Майбутнього», керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Мельник, Кухнюк і Партнери». Член робочої групи з адвокатури при Раді з питань судової реформи, експерт програм Координатора проектів ОБСЄ в Україні з підвищення кваліфікації для суддів та адвокатів.



UCU Rule of Law Lecture Series — це серія лекцій від провідних американських, європейських та українських правників, присвячена актуальним викликам і проблемам у галузі забезпечення верховенства права, правосуддя та справедливості. Проект «Підвищення обізнаності правничої спільноти України щодо сучасних викликів верховенства права через організацію та проведення серії юридичних лекцій Українського католицького університету «Правовладдя» реалізовує Центр верховенства права Школи права УКУ за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках Програми «Нове правосуддя» у співпраці з Асоціацією правників України. Інформаційний партнер проекту — Юридична газета.