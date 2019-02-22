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Державний архів області реставрував більше 10 тисяч аркушів

Суспільство | 22-02-2019, 18:28Коментарів: 0 0 Переглядів: 61 61    


У 2019 році працівниками Державного архіву області проведено реставрацію 10152 аркушів у документах з паперовою основою.

Про це повідомила сьогодні під час звіту директор Державного архіву області Ірина Мартенс.
“Також  в межах оправлення документів вдалося охопити 1662 справ, а під час ремонту документів-15360 арк”,- зазначила Ірина Мартенс.
За її словами, торік вперше в міжнародній практиці ДАЛО фахівці сектору забезпечення фізичного стану документів та відділу фінансово-господарського забезпечення архіву перебували у Державному архіві м. Перемишль.
Під час візиту фахівці мали можливість ознайомитись з європейським досвідом в галузі забезпечення зберігання, реставрації (засоби, матеріали, обладнання), а також створення цифрових копій документів.
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