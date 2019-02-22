Шахтарям Львівщини повністю виплатили зарплату за грудень Суспільство | 22-02-2019, 18:32 0 99



Сьогодні, 22 лютого, на рахунки ДП «Львіввугілля» поступили кошти в сумі 40,3 млн грн. Про це інформують у департаменті паливно-енергетичного комплексу Львівської ОДА.



Весь фінансовий ресурс скерували на виплату заробітної плати шахтарям.

Відтак завдяки цим коштам працівникам ДП «Львіввугілля» повністю виплатили заробітну плату за грудень.

