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Понад 31 млн гривень – на будівництво та реконструкцію освітніх закладів

Суспільство | 22-02-2019, 18:35Коментарів: 0 0 Переглядів: 76 76    


У 2018 році на виконання робіт на об’єктах у галузі освіти передбачене фінансування у розмірі 31 657,189 тис грн.
 
Про це сьогодні, 22 лютого, під час звіту повідомив заступник начальника управління капітального будівництва Львівської ОДА Олег Пелих.
Цей фінансовий ресурс скерували на будівництво дитячої туристичної бази центру краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді на вул. Івана Франка, 156 у м. Львові та реконструкцію з надбудовою мансардного поверху колишньої контори Стародобротвірського СТ під приміщення дитячого дошкільного закладу в с. Старий Добротвір, Кам'янка-Бузького району.
Також добудували 12 класних приміщень і організували реконструкцію існуючого блоку школи в с. Черниця Миколаївського р-ну Львівської області.
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