Українець, який мріяв заробити на цигарках, позбувся «Lexus» на Закарпатській митниці ДФС Суспільство | 22-02-2019, 18:41 0 71



Днями в пункті пропуску «Солотвино» працівники Закарпатської митниці ДФС виявили в громадянина України фальсифіковані документи з підробленим штампом в паспорті на взяття на постійний консульський облік в країні ЄС, на підставі яких він намагався переміщувати авто через митний кордон України.

Крім того, в процесі здійснення повного митного огляду автомобіля українця «Lexus» у конструктивних порожнинах транспортного засобу виявлено приховані від митного контролю тютюнові вироби, а саме 318 пачок цигарок «Compliment» та «NZ Gold» без акцизних марок України.

Таким чином на громадянина складено два протоколи, оскільки він вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України тютюнових виробів з приховуванням від митного контролю та подав до митного контролю, як підставу для переміщення авто підроблені документи. Його дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених статтею 483 Митного кодексу України.

Наразі за вказаними протоколами вилучено до рішення суду цигарки, вартість яких встановлюється та транспортний засіб 2006 року випуску, вартістю понад 107 тис. грн.

ДФС у Закарпатській області

