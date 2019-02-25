ДБР затримало на Київщині поліцейського-хабарника Суспільство | 25-02-2019, 06:26 0 95 Слідчі Державного бюро розслідувань затримали оперуповноваженого карного розшуку Білоцерківського міськвідділу поліції під час отримання неправомірної вигоди $3 тисяч.



Про це повідомляє прес-служба ДБР.



Зазначається, що затримання слідчі Держбюро розслідувань провели спільно з відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління СБУ у Києві та Київській області. Разом із поліцейським затримали посередника.



"За попередньою інформацією, оперуповноважений відділу карного розшуку Білоцерківської поліції вимагав та отримав від громадянина кошти, обіцяючи йому допомогти уникнути відповідальності за завдання тілесних ушкоджень іншій особі.



Оперуповноваженого та посередника затримали під час передачі коштів", - йдеться у повідомленні.





ФОТО: ДБР

У ДБР додали, що процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Генпрокуратура.



"Вирішується питання щодо повідомлення затриманому поліцейському про підозри за попередньою кваліфікацією "вимагання неправомірної вигоди службовою особою" (ч. 3 статті 368 Кримінального кодексу України)", - заявили у відомстві.



У разі доведення вини оперуповноваженому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.