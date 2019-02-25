Американцю заплатять $21 млн за помилкове довічне засудження Суспільство | 25-02-2019, 06:30 0 93 У Сполучених Штатах чоловікові, який був неправомірно засуджений за подвійне вбивство та провів майже 40 років за ґратами, буде виплачена компенсація у розмірі 21 мільйона доларів.



Про це повідомляє ABC News.



Зазначається, що 24 лютого адміністрація міста Сімі-Веллі (штат Каліфорнія) погодила із Крейгом Коулі угоду, в рамках якої йому була сплачена компенсація.



Представники міської адміністрації заявили, що ця угода дозволить уникнути довготривалого судового процесу, який коштував би сторонам багато грошей та не є необхідністю.



Місто заплатить Коулі 4,9 мільйона доларів, решта суми буде покрита за рахунок страхування та з інших джерел.



У 1978 році Крейга Коулі засудили до довічного ув'язнення за вбивство своєї дівчини Ронди Віхті та її 4-річного сина Дональда. Коулі провів за ґратами 39 років.



Він був звільнений в листопаді 2017 року після помилування від тодішнього уряду.



"Сталося це після того, як повторне розслідування та аналіз тестів ДНК встановили його непричетність до скоєння злочину", повідомляє DW з посиланням на американські ЗМІ.



Минулого року штат Каліфорнія вже сплатив Коулі 2 мільйони доларів компенсації за неправомірне ув'язнення.