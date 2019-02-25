|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
У Празі пройшов флешмоб "Крим - це Україна"
|Суспільство | 25-02-2019, 06:32
| 0 92
|
|У чеській Празі у неділю, 24 лютого, на Староміській площі пройшла акція з нагоди Дня кримськотатарського спротиву російській окупації.
Про це повідомляє "Крим.Реалії".
Зазначається, що акцію організувало посольство України в Чехії.
"Учасники флешмобу встановили дошку із іменами і портретами українських політв'язнів у Росії і у Криму, агітаційними закликами "Putin go home!", "Stop Russian occupation!" і принесли із собою кримськотатарську й українську символіку.
ВСІ ФОТО: РАДІО СВОБОДА
Близько 30 осіб вишикувалися в ланцюг із літерами й утворили напис "Крим - це Україна", - йдеться у повідомленні.
В Україні 26 лютого відзначають День спротиву окупації Криму.
"Цього дня у 2014 році біля будівлі Верховної Ради АР Крим відбувся багатотисячний мітинг кримськотатарських активістів на підтримку територіальної цілісності України. На площі перед будівлею парламенту автономії їм протистояли прибічники анексії півострова РФ", - нагадує видання.
Нагадаємо:
Раніше програмний директор держпідприємства "Кримський дім" Алім Алієв з посиланням на Меджліс повідомив, що Росія за п’ять років окупації Криму переселила на півострів близько півмільйона росіян.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Закарпаття: результати дії пільгового періоду для митного оформлення авто на іноземній реєстрації...
|25-02-2019, 13:02
| >>>
|Через неправдиві відомості працівники митниці вилучили обладнання для деревообробної промисловості...
|25-02-2019, 13:01
| >>>
|Депутату сільської ради на Жовківщині, який отримав неправомірну вигоду, обрали запобіжний захід...
|25-02-2019, 12:57
| >>>
|Закарпатські митники виявили 15 тисяч пачок цигарок без акцизних марок...
|25-02-2019, 10:03
| >>>
|ООС: Бойовики били з мінометів, зенітної установки і БМП, 1 загиблий...
|25-02-2019, 08:11
| >>>
|У Празі пройшов флешмоб "Крим - це Україна"...
|25-02-2019, 06:32
| >>>
|Американцю заплатять $21 млн за помилкове довічне засудження...
|25-02-2019, 06:30
| >>>
|