У Празі пройшов флешмоб "Крим - це Україна" Суспільство | 25-02-2019, 06:32 0 92 У чеській Празі у неділю, 24 лютого, на Староміській площі пройшла акція з нагоди Дня кримськотатарського спротиву російській окупації.



Про це повідомляє "Крим.Реалії".



Зазначається, що акцію організувало посольство України в Чехії.



"Учасники флешмобу встановили дошку із іменами і портретами українських політв'язнів у Росії і у Криму, агітаційними закликами "Putin go home!", "Stop Russian occupation!" і принесли із собою кримськотатарську й українську символіку.





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Близько 30 осіб вишикувалися в ланцюг із літерами й утворили напис "Крим - це Україна", - йдеться у повідомленні.



В Україні 26 лютого відзначають День спротиву окупації Криму.



"Цього дня у 2014 році біля будівлі Верховної Ради АР Крим відбувся багатотисячний мітинг кримськотатарських активістів на підтримку територіальної цілісності України. На площі перед будівлею парламенту автономії їм протистояли прибічники анексії півострова РФ", - нагадує видання.



Нагадаємо:



Раніше програмний директор держпідприємства "Кримський дім" Алім Алієв з посиланням на Меджліс повідомив, що Росія за п’ять років окупації Криму переселила на півострів близько півмільйона росіян.