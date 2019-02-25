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ООС: Бойовики били з мінометів, зенітної установки і БМП, 1 загиблий

Суспільство | 25-02-2019, 08:11Коментарів: 0 0 Переглядів: 81 81    
Минулої доби бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. 1 український військовий загинув, 2 отримали поранення. Від початку поточної доби окупанти обстріляли з мінометів позиції ОС в районі Лебединського.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 25 лютого.

"Артилерію калібру 122 мм та міномети калібрів 120 і 82 мм бойовики застосували 17 разів та витратили 285 снарядів та мін.

Також російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях підрозділів ОС із озброєння бойових машин піхоти, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 9 разів обстріляли українські опорні пункти: 4 рази - з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів - у районі населеного пункту Водяне.

Двічі, з мінометів калібру 120 мм та стрілецької зброї - поблизу села Лебединське; із ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - у районі населеного пункту Павлопіль.

Із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля селища Піски; з великокаліберних кулеметів - поблизу міста Красногорівка.

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупантами здійснено 7 обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил: двічі, з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 та 82 мм, озброєння БМП, зенітної установки ЗУ-23-2, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - у районі населеного пункту Новозванівка.

Із мінометів калібру 120 мм - поблизу населеного пункту Золоте-4; з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП та зенітної установки ЗУ-23-2 - у районі населеного пункту Катеринівка", - наголосили у штабі.

Із мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також озброєння БМП - поблизу населеного пункту Новоолександрівка; з мінометів калібру 120 мм - у районі населеного пункту Золоте-1.

Із автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - у районі населеного пункту Лобачеве.

"Також вчора близько 5.00 під обстріли окупантів потрапили житлові забудови селищ Золоте та Новоолександрівка.

З території тимчасово окупованого міста Первомайськ російсько-окупаційні війська вели вогонь по оселях мирного населення з артилерійських систем калібру 122 мм, а також мінометів 120-го калібру з витратою 34 снаряди та міни. Внаслідок обстрілу зруйновано чотири житлові будинки", - йдеться у звіті.

За даними розвідки, 24 лютого трьох окупантів знищено та чотирьох поранено.

Від початку поточної доби бойовики обстріляли українські позиції в районі населеного пункту Лебединське з мінометів калібру 120 мм із витратою 17 мін.
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