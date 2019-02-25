Закарпатські митники виявили 15 тисяч пачок цигарок без акцизних марок Суспільство | 25-02-2019, 10:03 0 71

Сьогодні вночі, працівники Закарпатської митниці ДФС на митному посту «Павлово», виявили 15 000 цигарок в вантажному потязі, який прямував з України до Словаччини.

Цигарки були приховані в чорні поліетиленові пакети під шаром руди. Знайдені тютюнові вироби марки «Marvel Blue» - 3000 пачок, «Marvel Mentol» - 4500 пачок, «Marvel Red» - 3000 пачок та «Marvel Original» - 4500 пачок без акцизних марок України.

Працівниками митниці буде направлено до Головного управління ДФС у Закарпатській області повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого статтею 204 Кримінального кодексу України.

ДФС у Закарпатській області



