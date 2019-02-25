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Депутату сільської ради на Жовківщині, який отримав неправомірну вигоду, обрали запобіжний захід
|Суспільство | 25-02-2019, 12:57
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У п’ятницю, 22 лютого 2019 року, прокурор Львівської області Юрій Квятківський оголосив підозру депутату однієї із сільських рад Жовківського району у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Зазначимо, що депутата затримували 21 лютого слідчі Нацполіції, за участі УЗЕ у Львівській області та за процесуального керівництва прокуратури.
Народного обранця спіймали «на гарячому», коли той отримав останню частину неправомірної вигоди – 30 тисяч гривень за позитивне вирішення сесією сільської ради питання про виділення двох земельних ділянок для ведення садівництва.
Загалом, упродовж грудня 2018 – лютого 2019, зловмисник вимагав та отримав від заявника неправомірних 40 тис гривень.
На даний час Галицький районний суд міста Львова обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 76 тис грн застави.
Максимальний термін покарання, що загрожує фігуранту – 10 років ув’язнення, трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскація майна.
Прес-служба прокуратури Львівської області
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