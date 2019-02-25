Через неправдиві відомості працівники митниці вилучили обладнання для деревообробної промисловості Суспільство | 25-02-2019, 13:01 0 52

До митного контролю надали неправдиві відомості щодо ваги товару

Так, нещодавно в пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» на в'їзд в Україну прибув вантажний автомобіль з товаром «пила форматувальна, пилорама стрічкова вертикальна, ребросклеювальний верстат, причіп, трактор». До митного контролю було подано товаросупровідні документи, згідно з якими відправником товару є фірма з Польщі, а одержувачем – одне з ТОВ на Івано-Франківщині. Вартість товару – майже 13 тис. євро.

Однак під час митного контролю було виявлено розбіжність у вагових показниках. Зокрема загальна вага пили форматувальної, пилорами стрічкової вертикальної та ребросклеювального верстата на 1 284 кг перевищувала заявлену в документах. Отже, керівники польської компанії вчинили дії, спрямовані на переміщення товару з приховуванням від митного контролю через подання до митного органу як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо ваги товару.

За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Товар вартістю понад 300 тис. грн вилучено. Справу скерують до суду.



