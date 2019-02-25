Закарпаття: результати дії пільгового періоду для митного оформлення авто на іноземній реєстрації Суспільство | 25-02-2019, 13:02 0 53

В понеділок, 25 лютого 2019 року, відбудеться брифінг начальника Закарпатської митниці ДФС – Станіслава Балуєва щодо результатів дії пільгового періоду для митного оформлення авто на іноземній реєстрації.

Початок заходу: 15:00.

Місце проведення: Закарпатська митниця ДФС, Ужгород, вул. Собранецька, 220.

Акредитація ЗМІ здійснюється до 14:00 25 лютого за електронною адресою zak.press@sfs.gov.ua.

ДФС у Закарпатській області

