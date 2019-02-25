|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Закарпаття: результати дії пільгового періоду для митного оформлення авто на іноземній реєстрації
|Суспільство | 25-02-2019, 13:02
| 0 53
|
В понеділок, 25 лютого 2019 року, відбудеться брифінг начальника Закарпатської митниці ДФС – Станіслава Балуєва щодо результатів дії пільгового періоду для митного оформлення авто на іноземній реєстрації.
Початок заходу: 15:00.
Місце проведення: Закарпатська митниця ДФС, Ужгород, вул. Собранецька, 220.
Акредитація ЗМІ здійснюється до 14:00 25 лютого за електронною адресою zak.press@sfs.gov.ua.
ДФС у Закарпатській області
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Закарпаття: результати дії пільгового періоду для митного оформлення авто на іноземній реєстрації...
|25-02-2019, 13:02
| >>>
|Через неправдиві відомості працівники митниці вилучили обладнання для деревообробної промисловості...
|25-02-2019, 13:01
| >>>
|Депутату сільської ради на Жовківщині, який отримав неправомірну вигоду, обрали запобіжний захід...
|25-02-2019, 12:57
| >>>
|Закарпатські митники виявили 15 тисяч пачок цигарок без акцизних марок...
|25-02-2019, 10:03
| >>>
|ООС: Бойовики били з мінометів, зенітної установки і БМП, 1 загиблий...
|25-02-2019, 08:11
| >>>
|У Празі пройшов флешмоб "Крим - це Україна"...
|25-02-2019, 06:32
| >>>
|Американцю заплатять $21 млн за помилкове довічне засудження...
|25-02-2019, 06:30
| >>>
|