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Новації: податкова знижка для внутрішньо переміщених осіб

Суспільство | 25-02-2019, 15:27Коментарів: 0 0 Переглядів: 95 95    

З 1 січня 2019 року платник податків, який має статус внутрішньо переміщеної особи, має право включити до податкової знижки фактично здійснені ним витрати у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства. Зазначеною знижкою платник податку може скористатись виключно за умови, що він та/або члени його сім’ї першого та другого ступенів споріднення:
- не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;
- не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.
При цьому, розмір такої знижки не може перевищувати (у розрахунку на календарний рік) 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року.
Для отримання податкової знижки платник податку - внутрішньо переміщена особа має подати до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку:
- декларацію про майновий стан і доходи;
- копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
- копію договору оренди житла;
- платіжні та розрахункові документи, що підтверджують факт сплати;
- заяву, в якій зазначені відомості щодо відсутності умов, які не дають право на отримання податкової знижки згідно з нормами законодавства.
Необхідно зазначити, що до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками 2018 року враховуватимуться витрати, понесені платником після 04 жовтня 2018 року.
Нагадаємо, Законом України від 06.09.2018 року № 2530 «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний контроль України», який набрав чинності 04.10.2018 року, внесено зміни до п.163.3 ст.163 Податкового кодексу України. Зокрема, доповнено п.п.166.3.9, згідно з яким платник податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи, може включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п.164.6 ст.164 цього Кодексу такі фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати, як сума коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства.
Також нагадуємо, що відповідно до ст. 4 Закону України від 20.10.2014 року № 1706 «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. При цьому, такі особи зобов’язані інформувати контролюючі органи про зміну даних, зокрема щодо адреси реєстрації місця проживання відповідно паспортного документа та адреси фактичного місця проживання/перебування відповідної інформації, зазначеної в довідці, шляхом подання заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за формою № 5ДР.
ДФС у Закарпатській області
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