Майже мільярд гривень до бюджету: закінчився пільговий період розмитнення авто на Закарпатській митниці Суспільство | 25-02-2019, 16:18 0 88



У п’яницю, 22 лютого 2019 року, завершився пільговий період із застосування пониженої ставки акцизного податку для розмитнення транспортних засобів. Декларації, які громадяни подали до 24 години останнього дня дії пільгового періоду Закарпатською митницею ДФС відпрацьовано та оформлено в межах пільгового режиму. Про це сьогодні під час брифінгу розповів начальник Закарпатської митниці ДФС Станіслав Балуєв.

За його словами, з початку дії пільгового періоду, а саме 25 листопада 2018 року, для розмитнення авто станом на 25 лютого 2019 року Закарпатською митницею ДФС оформлено 15 887 транспортних засобів. До бюджету сплачено 990 млн 300 тис. грн.

Варто зазначити, що з усієї кількості оформлених транспортних засобів, 12 093 авто – це «євробляхи», які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебували у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

Кількість оформлених автомобілів, які перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України становить 5 812. За них власники добровільно сплатили 49 млн 402 тис. грн (8500 грн за кожне авто). Це звільнило їх від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів при ввезенні транспортного засобу з іноземною реєстрацією, строки та умови ввезення якого не дотримані.

Найдешевший з оформлених автомобілів – автомобіль «OPEL ZAFIRA» 2001 року виготовлення, його вартість становила 453 дол. США, а найдорожчий – «CADILLAC ESCALADE» 2018 року виготовлення, його вартість 73 515 дол. США.

Найпопулярніші марки імпортованих авто, які громадяни оформляли: «VOLKSWAGEN», «SKODA» та «MERCEDES-BENZ». Найстаріший імпортований автомобіль «NISSAN PATROL» 1990 року виготовлення, вартістю 1363 дол. США.

Нагадаємо, що до 23 травня ще діятимуть лібералізовані норми щодо адміністративної відповідальності для власників автівок. Після цієї дати і при перевищенні строку транзиту або тимчасового ввезення транспортного засобу з іноземною реєстрацією більше ніж на 30 діб, громадянам загрожує штраф у розмірі 170 тис. грн або конфіскація транспортного засобу за рішенням суду.

ДФС у Закарпатській області

