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Торік на Миколаївщині запрацювали 7 нових сільськогосподарських підприємств

Суспільство | 25-02-2019, 19:09Коментарів: 0 0 Переглядів: 202 202    


Упродовж 2018 року на території Миколаївського району розпочали діяльність 7 сільськогосподарських підприємств.

Про це сьогодні, 25 лютого, під час звіту повідомив голова Миколаївської райдержадміністрації Андрій Кос.
 «Відрадним є те, що саме в нашому районі завершується  інвестиційний проект – будівництво фруктосховища потужністю 2156 тонн.  У листопаді 2018 року введено в експлуатацію два  підприємства відновлювальної енергетики  - ТОВ «Солар Грін Тех» та ТОВ «НР Солар», зазначив Андрій Кос.
З метою підтримки та стимулювання експорту підприємств району в області започатковано супровід експортера. Станом на цей час у районі  ведуть діяльність 11 підприємств – експортерів.
12 промислових об’єктів ввести в експлуатацію планують у 2019 році. Серед них склад мінеральних добрив ТОВ "ЗЕТ - Галичина"; цех з виробництва засобів протипожежного захисту ТзОВ "Меркор Україна"; пекарня у с.Черниця; кормоцех в с.Київець ТОВ «Голден Чікен».
Окрім того, триває робота над облаштуванням сонячних електростанцій в селах Березина та Черниця,  вітрової - в с.Крупське,  мікрогідро-електростанції  в с.Липиці.
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