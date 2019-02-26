Торік на Миколаївщині запрацювали 7 нових сільськогосподарських підприємств Суспільство | 25-02-2019, 19:09 0 202



Упродовж 2018 року на території Миколаївського району розпочали діяльність 7 сільськогосподарських підприємств.



Про це сьогодні, 25 лютого, під час звіту повідомив голова Миколаївської райдержадміністрації Андрій Кос.

«Відрадним є те, що саме в нашому районі завершується інвестиційний проект – будівництво фруктосховища потужністю 2156 тонн. У листопаді 2018 року введено в експлуатацію два підприємства відновлювальної енергетики - ТОВ «Солар Грін Тех» та ТОВ «НР Солар», зазначив Андрій Кос.

З метою підтримки та стимулювання експорту підприємств району в області започатковано супровід експортера. Станом на цей час у районі ведуть діяльність 11 підприємств – експортерів.

12 промислових об’єктів ввести в експлуатацію планують у 2019 році. Серед них склад мінеральних добрив ТОВ "ЗЕТ - Галичина"; цех з виробництва засобів протипожежного захисту ТзОВ "Меркор Україна"; пекарня у с.Черниця; кормоцех в с.Київець ТОВ «Голден Чікен».

Окрім того, триває робота над облаштуванням сонячних електростанцій в селах Березина та Черниця, вітрової - в с.Крупське, мікрогідро-електростанції в с.Липиці.

