В області триває реалізація проектів туристичного напрямку із залученням міжнародної технічної допомоги Суспільство | 25-02-2019, 19:52 0 167



На Львівщині триває реалізація проектів туристичного напрямку із залученням міжнародної технічної допомоги. Про це сьогодні, 25 лютого, під час звіту розповіла начальник управління туризму та курортів Львівської ОДА Наталія Табака.



Це проекти, які стали переможцями за напрямом туризму в межах секторальної підтримки: «Велокарпатія: розвиток інфраструктури для велотуризму на Львівщині» (на базі Славської ОТГ), «Історико-культурний парк «Древній Звенигород».

Також це проекти «Світ карпатських розет - заходи із збереження унікальності культури Карпат», «Транскордонний паломницький маршрут як інструмент промоції спільної історико-культурної спадщини в українсько-польському прикордонні», «РовеЛове Розточчя – разом попри кордони» (розвиток велоінфраструктури на території Яворівського району», «КОВБОЙКИ – український дикий захід», в межах якого буде створена туристична інфраструктура, школа для підготовки кадрів і майданчик для залучення інвесторів (Новоміська ОТГ), проект «Єднає нас БУГ» (створення двох транскордонних туристичних байдаркових маршрутів, які поєднають Україну Польщу та Білорусь).



