Доба в ООС: 7 обстрілів, окупанти застосували артилерію, є втрати Суспільство | 26-02-2019, 08:23 0 107 Минулої доби російські окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню. При цьому противник тричі застосував артилерію калібру 122 мм та міномети 120-го калібру.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти двічі обстріляли позиції українських захисників з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм – у районі населеного пункту Лебединське і з мінометів калібру 120 мм – поблизу села Водяне.



У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив п'ять обстрілів: з гранатометів різних систем – у районі населеного пункту Луганське, з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї – поблизу селища міського типу Новотошківське, зі стрілецької зброї – у районі населених пунктів Хутір Вільній, Новоолександрівка та Новгородське.



Загалом окупанти вистріляли 85 снарядів та мін.



Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, один отримав поранення.



На кожен ворожий обстріл підрозділи Об'єднаних сил відповідали вогнем не заборонених Мінськими домовленостями чергових вогневих засобів.



За даними розвідки, 25 лютого двох окупантів знищено та трьох поранено.



Станом на 7:00 від початку поточної доби обстрілів позицій українських військ не зафіксовано.