Прокуратура на Львівщині виявила факт надання у приватну власність 15 соток землі із порушенням вимог антикорупційного законодавства Суспільство | 26-02-2019, 11:36 0 86

Встановлено, що орган місцевого самоврядування на Яворівщині надав фізичній особі у приватну власність земельну ділянку площею 0,1506 га вартістю понад 236 тис грн із порушенням вимог антикорупційного законодавства.



Так, один з депутатів Мужиловицької сільської ради, будучи суб’єктом відповідальності на якого поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», порушив вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та проголосував «за» надання вказаної земельної ділянки рідному синові.



Цей факт виявила прокуратура, позицію якої щодо визнання незаконним та скасування рішення сільради, підтримав і Яворівський районний суд.



Крім цього, рішенням суду скасовано запис на право власності на ділянку, а також витребувано із володіння фізичної особи та повернуто у власність сільської ради земельну ділянку з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель та споруд.



На виконання вищевказаного рішення суду, 25.01.2019, між фізичною особою та Мужиловицькою сільською радою підписано акт приймання-передачі цієї земельної ділянки, а 28.01.2019, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис про скасування права приватної власності громадянина на неї.



Таким чином, рішення суду виконано – протиправно надану землю повернуто законному власнику.







Прес-служба прокуратури Львівської області



