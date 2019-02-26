Підсумки аукціонних торгів першого кварталу 2019 року Суспільство | 26-02-2019, 13:51 0 60

Відбулись останні додаткові аукціонні торги необробленою деревиною заготівлі першого кварталу 2019 року. Торги показали зниження активності деревообробників на ринку. Лісогосподарські підприємства, у більшості випадків, понижували ціни як на лісоматеріали круглі, так і на дров’яну деревину для промислового використання. Проте на збільшення обсягів реалізації це не вплинуло.

На додаткових торгах 20.02.2019 р. у м. Сколе, було продано лише 23,3% виставленого обсягу (або 2658 м3 із виставлених 11426 м3). Лісоматеріалів круглих було реалізовано 46,8% від виставленого обсягу (виставлено 5676 м3, продано – 2658 м3). З них – ялинових реалізували 72,3%, дубових - 100% та букових - 41,3 % від виставленого обсягу. Дров’яна деревина для промислового використання не була продана зовсім (виставлено 5750 м3).



Підсумовуючи аукціонні торги першого кварталу, зазначимо, що із 87727 м3 необробленої деревини, що була виставлена для реалізації через торги, було реалізовано лише 31856 м3 (або 36,3 %).



На усіх аукціонних торгах з продажу дров’яної деревини для промислового виробництва не приймають участі основні її споживачі – виробники плитних матеріалів. Це і позначилося на результатах торгів. Із виставленого обсягу 45,9 тис. м3 дров’яної деревини - реалізовано лише 6,4 тис. м3,або 13,9%. Це один із найнижчих показників за останні декілька років.



За підсумками усіх аукціонних торгів першого кварталу 2019 року лісоматеріалів круглих було реалізовано 60,9%, виставленого для реалізації обсягу (виставлено 41824 м3, продано – 25455 м3).

Усі результати аукціонних торгів першого кварталу в розрізі сортиментів та лісогосподарських підприємств представлені у таблицях.

Відділ лісових ресурсів, машинта технологій Львівського ОУЛМГ

