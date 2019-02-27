Запит про надання витягу з реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій в Електронному кабінеті Суспільство | 26-02-2019, 15:49 0 83

Для суб’єктів господарювання – виробників РРО в межах виконання заходів зі створення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 року № 601 «Про затвердження Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій», запроваджено новий електронний сервіс, який надає можливість виробникам РРО подати запит про надання витягу з реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій (далі – запит) та отримати витяг з реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій (далі – витяг) в електронній формі.

Форми запиту та витягу затверджуються наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій» (далі – наказ), проект якого оприлюднений на офіційному веб-сайті Мінфіну за адресою: www.minfin.gov.ua/news/view/proekty-rehuliatornykh-aktiv-dlia-obhovorennia-2019?category=aspekti-roboti&subcategory=reguljatorna-aktivnist.

Подати запит можна через приватну частину (особистий кабінет) Електронного кабінету з використанням електронного цифрового підпису будь-якого Акредитованого центру сертифікації ключів.

Для цього виробнику РРО в приватній частині Електронного кабінету в меню «Введення звітності» необхідно обрати форму «Запит про надання витягу з реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій за ф. № 3-ЕРРО» (J1317301), заповнити її, підписати та надіслати.

Реєстраційні дані суб’єкта господарювання заповнюються автоматично, дані щодо найменування моделі (модифікації) РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення РРО обираються із електронних довідників, що сформовані на підставі даних Держреєстру РРО.

Підтвердженням подання запиту до ДФС є отримання першої квитанції в електронному вигляді, в якій зафіксовані дата та час подання запиту.

Витяг з реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій за ф. № 2-ЕРРО (J1417301) можна переглянути у вкладці «Вхідні/вихідні документи».

Увага! Заповнення та подання запиту здійснюється в тестовому режимі, який триватиме до моменту набрання чинності наказом.

Про початок функціонування реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій буде повідомлено додатково.

Прес-служба Державної фіскальної служби України

