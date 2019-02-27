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Майже 768 мільйонів гривень ПДФО надійшло до казни від платників податків Львівщини за січень 2019 року
|Суспільство | 26-02-2019, 16:53
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Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Львівській області за січень 2019 року до казни надійшло ПДФО в сумі 767,6 млн. гривень. Приріст надходжень в порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 118,3 %, або надійшло на 118,6 млн. гривень більше.
Приріст надходжень податку на доходи фізичних осіб відбувся за рахунок наступних факторів:
- створення нових робочих місць на новостворених підприємствах;
- зростання фонду оплати праці;
- легалізація найманої праці.
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