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Підсумки пільгового періоду оформлення транспортних засобів у Львівській митниці ДФС

Суспільство | 26-02-2019, 18:41Коментарів: 0 0 Переглядів: 114 114    

У період із 25 листопада 2018 року по 22 лютого у Львівській митниці ДФС у митному режимі «імпорт» оформлено 19 941 транспортний засіб громадян. З них 12 569 – автомобілі, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими «транзит» або «тимчасове ввезення» (так звані євробляхи), на 11 180 з них розповсюджувалась постанова КМУ № 1077. До Держбюджету скеровано понад 1 млрд 191 млн грн митних платежів. З них 651,1 млн грн до спеціального фонду Державного бюджету України. Під час митного оформлення 7 720 транспортних засобів, щодо яких недотримано строків та умов (вимог) митних режимів тимчасового ввезення або транзиту, їх власники сплатили 65,6 млн грн (8 500 грн за кожне авто).
20 лютого оформлено рекордну кількість транспортних засобів за добу – 723. Хоча 22 лютого, в останній день пільгового режиму, було оформлено лише 340 автомобілів. За станом на 24.00 год. було подано та прийнято документи до митного оформлення ще на 80 автомобілів. З них – 15 машин, які перетнути кордон того ж дня. Остання така автівка в’їхала в Україну о 15:13 год., відтак було надано максимальну можливість оформити авто за пільговою знижкою.
Найдорожчим автомобілем (за сумою сплачених платежів) є MERCEDES-BENZ, модель AMG G63 (при митному оформленні автомобіля вартістю майже 4,7 млн грн сплатили платежів понад 1,5 млн грн.).
Найдешевшим автомобілем (сплачено найменшу суму платежів) є DACIA, модель SANDERO (сума платежів – близько 16,8 тис. грн), найстаршим – автомобіль VOLKSWAGEN, PASSAT, 1991 року виготовлення.
Як відомо, законами України від 8 листопада 2018 року було встановлено нові умови ввезення транспортних засобів. 22 лютого закінчився термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Після 22 лютого власники таких автівок будуть сплачувати акцизний податок за повною ставкою, що діятиме до 22 травня, а потім власники авто з іноземною реєстрацією, які вчасно не здійснять митного оформлення, будуть змушені платити штрафи у розмірі 170 тис. гривень.
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