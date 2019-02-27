Бойовики "ЛНР" заявили про захоплення в полон українського військового Суспільство | 27-02-2019, 04:04 0 134 У так званій "ЛНР" заявили про те, що захопили в полон одного українського військовослужбовця.



Про це повідомив один із ресурсів бойовиків, передає "Громадське".



Представник "народної міліції "ЛНР" Андрій Марочко стверджує, що захоплений військовий у складі "диверсійної групи" намагався пройти на непідконтрольну територію біля населеного пункту Золоте.



За його словами, загалом в цій групі було 10 українських військових.



"Марочко розповів, що бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї, через що "ДРГ" нібито відступила. Він додав, що внаслідок обстрілу один український військовий втратив орієнтацію і потрапив у полон бойовиків", - пише "Громадське" з посиланням на ресурс бойовиків.



Нагадаємо:



10 лютого у зоні бойових дій зник боєць "Закарпатського легіону". У бригаді допустили, що він потрапив у полон.

За кілька днів у мережі з'явилося відео "допиту" бійця.

17 лютого у "Закарпатському легіоні" підтвердили, що їхній солдат потрапив у полон бойовиків ОРДО.

