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Бойовики "ЛНР" заявили про захоплення в полон українського військового
|Суспільство | 27-02-2019, 04:04
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|У так званій "ЛНР" заявили про те, що захопили в полон одного українського військовослужбовця.
Про це повідомив один із ресурсів бойовиків, передає "Громадське".
Представник "народної міліції "ЛНР" Андрій Марочко стверджує, що захоплений військовий у складі "диверсійної групи" намагався пройти на непідконтрольну територію біля населеного пункту Золоте.
За його словами, загалом в цій групі було 10 українських військових.
"Марочко розповів, що бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї, через що "ДРГ" нібито відступила. Він додав, що внаслідок обстрілу один український військовий втратив орієнтацію і потрапив у полон бойовиків", - пише "Громадське" з посиланням на ресурс бойовиків.
Нагадаємо:
10 лютого у зоні бойових дій зник боєць "Закарпатського легіону". У бригаді допустили, що він потрапив у полон.
За кілька днів у мережі з'явилося відео "допиту" бійця.
17 лютого у "Закарпатському легіоні" підтвердили, що їхній солдат потрапив у полон бойовиків ОРДО.
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