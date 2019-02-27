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Звіт про управління: що це таке, як його робити та які нові можливості він дає

Суспільство | 27-02-2019, 09:47Коментарів: 0 0 Переглядів: 66 66    

Львівське управління Офісу ВПП ДФС інформує про те, що у 2017 році Рада внесла зміни до Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність". Відповідно до Закону сферу застосування міжнародних стандартів фінансової звітності поширено на великі підприємства та підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.
У 2018 році Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 547 внесено зміни до Закону в частині подання фінансової звітності, а саме:
Підприємства (крім бюджетних установ, мікропідприємств та малих підприємств) подають разом з річною фінансовою звітністю звіт про управління. У разі подання підприємством консолідованої фінансової звітності подається консолідований звіт про управління.
Щоб допомогти бізнесу розібратися зі звітом про управління, ми склали цей гід у питаннях та відповідях.
Звіт про управління — що це?
Це документ, в якому компанія розповідає про свої поточні справи та плани на майбутнє. Звіт цей повинен містити як фінансову, так і нефінансову інформацію, яка описує, в якому стані знаходиться компанія та розкриває ризики для її діяльності.
Звіт повинні подавати всі компанії?
Звіт про управління зобов'язані подавати середні та великі підприємства. При цьому середні мають право не вказувати нефінансову інформацію.
Коли і за який період потрібно подати звіт?
Звіт про управління повинен містити інформацію про справи в поточному календарному році. Вперше його потрібно буде підготувати за підсумками 2018 року. Звіт про управління потрібно подавати разом з фінансовою звітністю не пізніше 27 лютого 2019.
Мінфін підготував методичні рекомендації, які стверджують, що у звіті необхідно розкривати таку інформацію:
- організаційна структура та опис діяльності компанії,
- результати діяльності,
- ліквідність і зобов'язання,
- довкілля,
- кадрова політика,
- ризики,
- дослідження та інновації,
- фінансові інвестиції,
- перспективи розвитку,
- корпоративне управління.
Кому подавати звіт?
Звіт про управління подається разом із фінансовою звітністю, а значить, у той же орган, куди й вона. Але в залежності від того, чим займається компанія, органи ці можуть відрізнятися. Банки подають звіти в НБУ, акціонерні товариства — в Нацкомісію з цінних паперів та фондового ринку, страхові — в Нацкомфінпослуг. Звіт про управління не є складовою фінансової звітності і, відповідно, обов’язку подання такого Звіту до контролюючих органів разом з Податковою декларацією з податку на прибуток підприємств законодавством не визначено.
 Всередині компанії, якщо це передбачено статутом, звіт подається ще й засновникам (керівникам). Працівники компанії теж можуть захотіти побачити звіт. На вимогу вони повинні його отримати.
Звіт про управління повинен бути опублікований на інтернет-сторінці або сайті підприємства. Або яким-небудь іншим, наприклад, друкованим способом.
Форма — на розсуд компанії
Можна подати дані в зручному для читача форматі: додати графіки, інфографіку, ілюстрації, фото і відео. Важливо описати всю необхідну інформацію простою мовою, щоб результати діяльності компанії були зрозумілими не лише для фахівців, а й для простих людей.
Це інструмент для комунікації
У звіті про управління можна детально розповісти про успіхи компанії та її перспективи, описати ризики, які існують у бізнесі, і пояснити, за рахунок чого компанія здатна з ними впоратися.
 
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