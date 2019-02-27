Мешканець Чернівців «подарував» закарпатським митникам «Fiat» через приховані 230 пачок цигарок Суспільство | 27-02-2019, 09:50 0 46



Сьогодні, 27 лютого, на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС припинено спробу вивезення з України до країн ЄС тютюнових виробів.

Митники в тандемі з прикордонниками завадили українцю незаконно перемісти цигарки через митний кордон України автомобілем «Fiat Ducato».

Заїхавши у зону діяльності митного поста, та обравши «червоний коридор», громадянин повідомив, що окрім вказаних в митній декларації особистих речей, не перевозить приховані від митного контролю товари та предмети.

Однак, врахувавши ризики та скерувавши автомобіль в бокс для поглибленого огляду, працівники митниці виявили у паливному баку автомобіля тютюнові вироби різних торгових марок з акцизними марками України.

Загальна кількість виявлених пачок цигарок склала 230 шт. Таким чином громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України тютюнових виробів з приховуванням від митного контролю.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених ч.1 статті 483 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил, цигарки та транспортний засіб вилучено до рішення суду. Вартість автомобіля – майже 300 тис грн, цигарок – 8775.

ДФС у Закарпатській області

