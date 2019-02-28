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Єдиний податок та ЄСВ для ФОП та строки їх сплати у 2019 році (Личаківське управління)

Суспільство | 27-02-2019, 10:50Коментарів: 0 0 Переглядів: 84 84    
Єдиний податок та ЄСВ для ФОП та строки їх сплати у 2019 році (Личаківське управління)

Працівниками Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області проведено роз’яснювальну роботу серед платників податків району, зокрема в сфері нарахування та сплати єдиного податку і ЄСВ у 2019 році.
Законом про державний бюджет на 2019 рік, який було прийнято Верховною Радаю України 23 листопада 2018 року, визначено основні показники для розрахунку сум єдиного податку та ЄСВ (єдиний соціальний внесок), а саме:
З 1 січня 2019 року:
Мінімальна заробітна плата – 4173 грн. 
Прожитковий мінімум працездатної особи – 1921 грн.
Ставки податків у 2019 р.
Основні ставки податків залишаються незмінними. А саме:
- ЄСВ — 22% («за себе» — 918,06 грн./міс.);
- Єдиний Податок ФОП 1 група — 10% від прожиткового мінімуму працездатної особи (192,1 грн./міс.);
- Єдиний Податок ФОП 2 група — 20% від мінімальної заробітної плати (834,60 грн./міс.);
- Єдиний Податок ФОП 3 група — 5% (3%+ПДВ) від доходу;
- Військовий збір — 1,5%;
- ПДФО — 18%;
!!! Зверніть увагу на те, що ставку єдиного податку для першої та другої груп встановлюють місцеві ради. І для окремих видів діяльності (або в окремих населених пунктах) вона може бути менше максимального рівня.
ФОП загальна система оподаткування:
ЄСВ «за себе» — 918,06 грн./міс.;
ВЗ — 1,5% від чистого прибутку;
ПДФО 18% від чистого прибутку;
ЄСВ — 22% від чистого прибутку, але не менше 22% від мінімальної заробітної плати;
Чистий прибуток (дохід) – це дохід мінус документально підтверджені витрати;
Податки з найманих працівників 2019 (виходячи з мінімального окладу):
Оклад 1 працівника 4173,00 грн.
Військовий збір від окладу 1,5% — 62,60 грн.
ПДФО від окладу 18% — 751,14 грн.
ЄСВ  22% — 918,06 грн.
Терміни сплати податків залишилися незмінними.
Єдиний податок:
ФОП груп 1 – 2 авансовим внеском не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця або авансовим внеском за весь звітний період (п. 295.1 ПКУ);
ФОП групи 3 — протягом 10 календарних днів, що настають за граничним строком подання декларації (п. 295.3 ПКУ);
– I квартал – 20 травня 2019 року;– II квартал – 19 серпня 2019 року;– III квартал – 21 листопада 2019 року;– IV квартал – 20 лютий 2020 року.
!!!Важливо!!! Зверніть увагу, що для платників єдиного податку першої і другої груп терміни сплати єдиного податку не переносяться. Таким чином, якщо термін сплати (20-те число) припадає на вихідний (неробочий) день, єдиний податок необхідно сплатити в останній робочий день перед 20 числом.
При цьому майте на увазі: якщо ви оплачуєте податки в вечірній час (після 16:00 – 17:00), то вони будуть зараховані в бюджет тільки на наступний день.
Таким чином, щоб уникнути зайвих суперечок з фіскальними органами, намагайтеся не затягувати зі сплатою єдиного податку до останнього дня, а якщо так сталося, то сплачуйте його хоча б до обіду.  
Єдиний соціальний внесок. 
- щоквартально до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ (абз. 3 ч. 8 ст. 9 Закону про ЄСВ).
або
- щомісячно авансовим внеском — до 20 числа кожного місяця поточного кварталу (п.п. 2 п. 6 розд. IV Інструкції № 449 (Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом МФУ від 20.04.2015 р. № 449
Граничні терміни сплати ЄСВ для всіх ФОП – незалежно від системи оподаткування (включаючи загальну систему):
– за 1-й квартал – 19 квітня 2019 року;
– за 2-й квартал – 19 липня 2019 року;
– за 3-й квартал – 21 жовтня 2019 року;
– за 4-й квартал – 20 січня 2020 року. 
Податки з найманих працівників 2019:
- ПДФО та Військовий збір – одночасно з виплатою заробітної плати (пункт 168.1.2 Податкового кодексу), або до 30 числа місяця наступного за місяцем нарахування податку, у разі не виплати заробітної плати.
- ЄСВ – одночасно з виплатою заробітної плати (пункт 8 статті 9 Закону від 08.07.2010 № 2464-VI), або до 20 числа місяця наступного за місяцем нарахування податку.
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