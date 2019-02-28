Майже 62 мільйони гривень військового збору надійшло від платників Львівщини за перший місяць 2019 року Суспільство | 27-02-2019, 13:45 0 95

Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Львівській області за перший місяць 2019 року забезпечено надходження військового збору в сумі 61,6 млн. гривень. Приріст надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 25,5 %, або на 12,5 млн. гривень більше.

Слід зазначити, що військовий збір утримують за ставкою 1,5% до оподатковуваного доходу.

З доходу, який не належить до загального оподатковуваного доходу фізособи військовий збір не утримують.

На період проведення операції Об’єднаних сил військовий збір не утримують із грошового забезпечення співробітників правоохоронних органів, військовослужбовців та працівників ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, СЗР, Держприкордонслужби, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС України, УДО України, Держспецзв'язку України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших осіб. Умовою для застосування пільги є безпосередня участь особи в ООС.



