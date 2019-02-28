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Прокуратура на Самбірщині повернула громаді 5,9 га земель вартістю понад 5,2 млн грн

Суспільство | 27-02-2019, 16:36Коментарів: 0 0 Переглядів: 153 153    

Цьогоріч у січні Самбірським міськрайонним судом Львівської області задоволено позов органів прокуратури області про визнання відумерлою спадщини після смерті громадян.

Прокуратура вимагала визнану відумерлою спадщину (земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва) передати у власність територіальній громаді Новокалинівської міської ради.

Зазначимо, що прокурор звернувся до суду, оскільки було порушено інтереси держави внаслідок невжиття органом місцевого самоврядування заходів щодо оформлення права власності на земельні ділянки, що могло призвести до протиправного використання цієї землі.

Відтак, завдяки заходам, вжитим прокуратурою (на стадії реального виконання) у лютому цього року 5,9 га земель, вартістю понад 5,2 млн грн, повернуто в комунальну власність.



Прес-служба прокуратури Львівської області
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