Головне управління ДФС у Львівській області наголошує на дотриманні вимог законодавства про працю! Суспільство | 27-02-2019, 16:37 0 168

РОБОТОДАВЕЦЬ:

За порушення трудового законодавства роботодавець несе фінансову відповідальність (ст. 265 КЗпП), адміністративну (ч.3 ст.41 КУпАП) та кримінальну відповідальність (ст.172 Кримінального кодексу).

Фінансова відповідальність:

порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам – 3 МЗП 12 519 гривень;

недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – 10 МЗП за кожного працівника – 41 730 гривень;

за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору – 30 МЗП за кожного працівника – 125 190 гривень.



НАЙМАНИЙ ПРАЦІВНИК:

перевір суму фактично виплаченої заробітної плати та нарахованої відповідно до податкової звітності. Для цього скористайся електронними сервісами: електронний кабінет платника податків про отримані доходи (ДФС України) (sfs.gov.ua) та/або в ,,Особистому кабінеті” Пенсійного фонду (Пенсійний фонд України) (www.pfu.gov.ua). Якщо роботодавець пропонує роботу без укладання трудового договору з оплатою праці «у конверті», перш, ніж погодитися на дану пропозицію, необхідно врахувати переваги офіційного працевлаштування:

Економічні та трудові гарантії;

Соціальна захищеність (можливість відстоювати свої права у судах у разі конфлікту з роботодавцем).

3. Гарантія безпідставного та у будь-який момент звільнення.



КОНТРОЛЮЮЧІ ОРГАНИ:

ГУ ДФС у Львівській області, ГУ Держпраці у Львівській області проводять перевірки відповідно до:

Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI;

Кодексу законів про працю від 10.12.1971 №322-VII;

Розпорядження КМУ від 05.09.2018 №649-р ,,Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення ”.



Легалізація заробітної плати та робочих місць – запорука економічного розвитку України!



Головне управління ДФС у Львівській області



