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Жителі Німеччини підтримують будівництво "Північного потоку - 2"

Суспільство | 28-02-2019, 08:13Коментарів: 0 0 Переглядів: 88 88    
Більшість жителів Німеччини підтримують будівництво газопроводу "Північний потік - 2".

Про це свідчать опубліковані в середу, 27 лютого, дані дослідження соціологічного інституту YouGov, проведеного на замовлення медіагрупи Redaktionsnetzwerk Deutschland, пише DW.

Так, 56% респондентів заявили, що будівництво газопроводу - вірне рішення, 16% вважають, що будівництво треба зупинити, і 27% утрималися від оцінок. В опитуванні взяли участь 2058 осіб.

Нагадуємо:

В цьому ж році закінчується термін домовленостей між Москвою і Києвом про транзит газу через Україну.
Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін заявив, що, якщо РФ і Україна не зможуть домовитися щодо транзиту газу і "залишатимуться проблеми з "Північним потоком - 2", то у європейських споживачів виникнуть труднощі. При цьому він заявив, що Росія готова продовжувати транзит поставок газу в Європу через Україну, але на своїх умовах.
Єврокомісія висунула пропозицію НАК "Нафтогаз України" та російському "Газпрому" щодо умов транзиту газу після 2019 року.
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що пропозиція - "це певна точка відліку", але деталі не розкрив.
"Газпром" заявив, що може зберегти транзит газу через Україну у розмірі 10-15 млрд кубометрів на рік, якщо українська сторона доведе економічну доцільність нового контракту.
Планується, що з кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" буде транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.
Противники проекту - Польща, країни Балтії, Україна та США - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже поставляє близько третини обсягів газу в ЄС.
Країни Євросоюзу дійшли згоди з приводу регулювання проекту "Північний потік-2".
Однією з узгоджених пропозицій стало те, що відповідальність за газопроводи з третіми країнами, такими як Росія, лежить на країні, де газопровід вперше стикується з європейською мережею.
Таким чином, Берлін і Париж домовилися, що всі рішення по "Північному потоку-2" буде приймати Німеччина.
Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що після введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" транзит газу через Україну буде збережений.
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